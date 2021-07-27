DOROFEEVA поделилась, что подарила Дантесу на 33-летие и подумала об их откровенной фотосессии

DOROFEEVA поделилась, что подарила Дантесу на 33-летие и подумала об их откровенной фотосессии

Также артистка ответила по поводу дуэта с мужем.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, недавно отпраздновала день рождения звездного мужа Владимира Дантеса.

Так 28 июня исполнителю исполнилось 33 года. В комментарии сайту ТСН.ua знаменитость рассекретила, что подарила любимому и как супруги провели этот день.

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"На день рождения я подарила Вове специальные штуки для гитары, поскольку в этом году он научился на ней играть и круто это делает в своем сольном проекте. Так совпало, что в этот день мы были на гастролях и выступали на одном мероприятии. Как правило, Вова всегда злится, если мы празднуем, но у него был концерт, поэтому он чувствовал очень классные эмоции, когда мы все вместе веселились после в ресторане", — рассказала Надя.

instagram.com/vladimirdantes

В новом альбоме Дантеса есть песня, которую написала Дорофеева — "Сука". Знаменитость ответила, услышат ли сторонники дуэт супругов: "Шаги к общему музыкальному творчеству уже сделано — это написанная мной песня в первом альбоме Вовы. Поэтому — дело начато".

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Кроме того, звезда ответила, планирует ли с Владимиром порадовать фанатов общей откровенной фотосессией.

"Странно, что вы не спросили о детях. Обычно, после слов "не планируете ли вы..." идет именно такое продолжение. Откровенная совместная фотосессия? Почему бы нет, это было бы интересно!" — поделилась певица.

Напомним, не так давно Дантес поздравил Дорофееву с "чугунной" свадьбой забавными фото. Супруги отпраздновали шесть лет семейной жизни.

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