Дорофеева похвасталась ягодицами в бикини и озадачила фанов: "Подумала, что это Дантес"

Пользователи перепутали звезд.
Отпуск певицы Нади Дорофеевой и ее мужа Владимира Дантеса подходит к концу.
Пара уже возвращается домой в Киев из солнечной Мексики. И пока супруги в пути, исполнительница, похоже, решила посмотреть сотни фото, сделанных на пляже Тулума. Одним из пикантных кадров звезда поделилась и со своими фанами в Instagram. На фото Надя лежит на песке в бикини. Артистка посветила сочными ягодицами и прокачанной спинкой.
"Под такой фоткой должно быть философский пост, но его не будет", — написала она.
Кроме ряда восхищений и завистей Надя еще и вызвала странные эмоции у своих фанатов. Так, оказывается, кадр озадачил подписчиков, поскольку они подумали, что на фото Дантес.
- Вова, это случайно не ты? После твоей пародии на "горит" могу поверить
- Подумала, что это Дантес
- Сначала подумал, что это Дантес
- Показалось, что Дантес
Читайте также: