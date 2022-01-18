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Дорофеева похвасталась ягодицами в бикини и озадачила фанов: "Подумала, что это Дантес"

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Дорофеева похвасталась ягодицами в бикини и озадачила фанов: "Подумала, что это Дантес"

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Пользователи перепутали звезд.

Отпуск певицы Нади Дорофеевой и ее мужа Владимира Дантеса подходит к концу.

Пара уже возвращается домой в Киев из солнечной Мексики. И пока супруги в пути, исполнительница, похоже, решила посмотреть сотни фото, сделанных на пляже Тулума. Одним из пикантных кадров звезда поделилась и со своими фанами в Instagram. На фото Надя лежит на песке в бикини. Артистка посветила сочными ягодицами и прокачанной спинкой.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

"Под такой фоткой должно быть философский пост, но его не будет", — написала она.

Кроме ряда восхищений и завистей Надя еще и вызвала странные эмоции у своих фанатов. Так, оказывается, кадр озадачил подписчиков, поскольку они подумали, что на фото Дантес.

  • Вова, это случайно не ты? После твоей пародии на "горит" могу поверить
  • Подумала, что это Дантес
  • Сначала подумал, что это Дантес
  • Показалось, что Дантес

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