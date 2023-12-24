Дорофеева показала их квартиру с Кацуриным в Киеве и как готовит на кухне

Украинская певица Надя Дорофеева уже активно готовится к Новому году.

На странице в Instagram артистка поделилась атмосферным видео, снятым в их с мужем Мишей Кацуриным квартире. В ролике исполнительница хита "Хай пишуть" показала просторную гостиную со стеклянным столом и большим белоснежным диваном, где они с Кацуриным уже установили елку.

Также Дорофеева засветила их большую кухню, где много акцента сделано на дереве. Вместе с тем, Дорофеева показала, как готовила новогодние вкусности.

Не упустила случая Надя продемонстрировать и свой стильный лук. Так, артистка примеряла всяческие наряды, которые вполне могут стать ее образом на Новый год.

В конце видео Дорофеева накрывает огромный деревянный стол и зажигает красивую свечу.

Надя Дорофеева показала, как дома готовилась к новогодним праздникам

В свою очередь, это атмосферное видео с женой Миша Кацурин прокомментировал так: "Уют моя любимая".

А фаны отметили, что Надя вдохновила их своим видео на праздничное настроение:

Сразу новогоднее настроение появилось

Какая атмосфера красивая

Какая красота. Очень атмосферно и уютно

Напомним, недавно Надя Дорофеева воплотила в жизнь давнюю мечту своего мужа Миши Кацурина. Шоумен показал подарок от жены, о котором он мечтал из университета.

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