Дорофеева показала, как отдыхает в Мексике с известными российскими блогерами

Также артистка рассказала, как ее мужа перепутали с Дамиано Давидом.
Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем, шоуменом Владимиром Дантесом, после насыщенных трудовых будней поехали отдыхать в Мексику.
Сейчас там много знаменитостей. В частности, Надя и Владимир встретились с российскими блогерами: Настей Ивлеевой и Эльдаром Джараховым.
Звезды решили отпраздновать свою встречу за ужином в мексиканском ресторане. Они веселились, пели, ели вкусности и пили разнообразные коктейли.
"Праздновали всем рестораном", — поделилась Ивлеева.
Кстати, Надя также рассказала, как Владимира перепутали с солистом группы Måneskin Дамиано Давидом.
"Идут рядом с нами люди. И начинают говорить: "Ты узнал кто это? Это тот чувак, что с Måneskin", — поделилась Надя.
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