Дорофеева показала, как отдыхает в Мексике с известными российскими блогерами

Дорофеева показала, как отдыхает в Мексике с известными российскими блогерами

Также артистка рассказала, как ее мужа перепутали с Дамиано Давидом.

Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем, шоуменом Владимиром Дантесом, после насыщенных трудовых будней поехали отдыхать в Мексику.

Сейчас там много знаменитостей. В частности, Надя и Владимир встретились с российскими блогерами: Настей Ивлеевой и Эльдаром Джараховым.

Настя Ивлеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Звезды решили отпраздновать свою встречу за ужином в мексиканском ресторане. Они веселились, пели, ели вкусности и пили разнообразные коктейли.

Настя Ивлеева / instagram.com/nadyadorofeeva

"Праздновали всем рестораном", — поделилась Ивлеева.

Кстати, Надя также рассказала, как Владимира перепутали с солистом группы Måneskin Дамиано Давидом.

"Идут рядом с нами люди. И начинают говорить: "Ты узнал кто это? Это тот чувак, что с Måneskin", — поделилась Надя.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

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