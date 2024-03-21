Дорофеева показала, как с детьми Кацурина во время обстрела Киева пряталась в бомбоубежище

Артистка показала, где они с детьми находились во время ракетной атаки столицы.

Украинская певица Надя Дорофеева показала, где пряталась с семьей во время мощной ракетной атаки по Киеву в ночь на 21 марта.

В сторис своей страницы в Instagram артистка разместила снимки, на которых изображена в бомбоубежище вместе с мужем Мишей Кацуриным и его детьми — двухлетним Иваном и семилетней Александрой.

На фотографии Дорофеева вместе с дочерью своего мужа запечатлена, лежа на раскладушке.

"Маленький ответственный человек", — подписала Надя фото с маленьким Иваном, который изображен в бомбоубежище на раскладушке, обнимая игрушку.

Дорофеева с детьми Кацурина во время обстрела Киева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Привет из бомбоубежища", — подписала Надя другое фото, где позирует вместе с дочерью Кацурина.

Дорофеева с детьми Кацурина во время обстрела Киева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, что в ночь на 21 марта российские оккупанты нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине. В общей сложности, российские захватчики выпустили 31 ракету по нашей стране. По данным военных, Россия применила две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Их запустили из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в российских районах Волгодонска и Энгельса.

Над Киевом сбили около 30 российских ракет. Городские власти сообщили о разрушении в нескольких районах Киева в результате падения обломков ракет. В частности, в Шевченковском районе эвакуировали жителей дома, где горела квартира.

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