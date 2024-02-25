Дорофеева показала, как с Кацуриным и его детьми провела выходные и зашла в гости к свекрови

Также артистка похвасталась талантом дочери своего мужа.

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как вместе с мужем Мишей Кацуриным провела выходные с детьми от экс-брака с Дашей Кацуриной.

В сторис своей страницы в Instagram Дорофеева разместила фото и видео с их прогулки. Сначала Надя и Миша с детьми зашли в заведение Кацурина, где полакомились вкусными блюдами.

Вместе с 8-летней Сашей и двухлетним Иваном Дорофеева и Кацурин посетили "Ательє мрій", где дети увлеченно проводили время и нашли занятия по душе. Так вот Надя похвасталась патриотическим рисунком Саши, на котором изображена девочка с украинским флагом в руках.

Надя Дорофеева показала, как провела время с детьми Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Показала Дорофеева и выставку, которую они посетили. На ней присутствовали ковры, которые сделали по рисункам детей. Надя и Миша, как творческая семья, не обошли вниманием и музыкальную зону, где маленькие Саша и Ваня попробовали себя в качестве музыкантов и сыграли на музыкальных инструментах.

Надя Дорофеева показала, как провела время с детьми Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как провела время с детьми Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как провела время с детьми Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как провела время с детьми Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как провела время с детьми Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

После насыщенного дня семья отправилась в гости к маме Миши Кацурина Ольги: "Какой идеальный ужин у бабушки", — подписала снимок со щедро накрытым столом Надя.

Надя Дорофеева показала, как провела время с детьми Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что Надя Дорофеева хорошо ладит с детьми Миши Кацурина от первого брака. Так, недавно певица делилась, как с 8-летней дочерью мужа играла в прятки.

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