Дорофеева показала новое фото с Кацуриным и хейт от юзеров: "Исполнительница скучная, понравился только свистун"

Пара выпустила совместную композицию "Щоб не було" и видео к ней.

Украинская певица Надя Дорофеева после успешной премьеры новой композиции "Щоб не було", созданной вместе с бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным, показала их совместное фото.

На странице в Instagram артистка запостила кадр, сделанный во время съемок видео на песню "Щоб не було". На фотографии Надя и Миша держатся за руки и с серьезными выражениями лица смотрят в камеру.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вместе с тем Дорофеева разместила комментарии от хейтеров, которые прилетели паре после премьеры совместного клипа.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, Надя похвасталась первыми достижениями успехами "Щоб не було". Так, в трендах YouTube песня занимает первое место, так же в ITunes и в подборке самых популярных новинок Spotify – первое, и второе место в топ-чартах Apple Music.

Напомним, что до отношений с ресторатором Мишей Кацуриным Надя Дорофеева семь лет была замужем за шоуменом и певцом Владимиром Дантесом. В свою очередь, Кацурин был женат на бизнесвумен Даше Кацуриной, от которой имеет 6-летнюю дочь Сашу и годовалого сына Ивана. До перепитий в личной жизни пары между собой дружили. Когда же стало известно, что Надя и Миша встречаются, впоследствии выяснилось, что Даша и Вова также закрутили роман.

Читайте также: