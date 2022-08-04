Дорофеева показала новое романтическое фото с Кацуриным после совместного видео Дантеса с Кацуриной

Звездные экс-супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес и Даша и Миша Кацурины не дают расслабиться своим поклонникам.

Эта четверка чуть ли не каждый день дает повод о них говорить.

Так, сегодня Надя Дорофеева показала новое романтическое фото со своим бойфрендом, ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. И интересно то, что обнародовала она его после того, как вчера ее экс-муж Владимир Дантес и экс-супруга Миши Даша Кацурина записали совместное видео в спальне.

На фото, которым поделилась Дорофеева, она сидит с Мишей на скамеечке одной из уютных улочек. Лиц пары не видно, на кадре только ноги Нади и Миши. Кацурин держит в руках чашку кофе. Этот снимок Дорофеева сопроводила смайлом в виде сердечка.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что в марте этого года Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. Супруги решили разойтись еще до начала полномасштабной войны. Пара была вместе в течение 10 лет, из них 6 – в браке.

На следующий день о разводе объявили супруги рестораторов Даша и Миша Кацурины. Позже Дорофеева подтвердила, что стала встречаться с Кацуриным.

Ну а между тем Владимир Дантес и Даша Кацурина только намекают, что они тоже вместе.

Дорофеева, Кацурин, Кацурина, Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, до развода обе пары дружили между собой, вместе ездили на отдых.

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