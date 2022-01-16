Дорофеева показала полностью обнаженного Дантеса: "Тусуюсь с пацанами"

Артист отреагировал на выходку любимой.

Популярная певица Надя Дорофеева, отдыхающая со звездным мужем Владимиром Дантесом в Мексике, показала довольно пикантное фото любимого.

В Instagram-stories артистка разместила кадр, на котором избранник оказался полностью обнажен на кровати. Его ягодицы знаменитость прикрыла смайликом.

Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Также на кровати видна автобиографическая книга голливудского актера Мэттью МакКонахи "Зеленый свет". Надя отметила страницы Дантеса и МакКонахи и оставила сообщение: "Тусуюсь с пацанами".

Со своей стороны, Дантес отреагировал на такую выходку жены: "Стоило потерять бдительность и смайлик в заднице".

Читайте также: