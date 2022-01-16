Дорофеева показала полностью обнаженного Дантеса: "Тусуюсь с пацанами"

Артист отреагировал на выходку любимой.
Популярная певица Надя Дорофеева, отдыхающая со звездным мужем Владимиром Дантесом в Мексике, показала довольно пикантное фото любимого.
В Instagram-stories артистка разместила кадр, на котором избранник оказался полностью обнажен на кровати. Его ягодицы знаменитость прикрыла смайликом.
Также на кровати видна автобиографическая книга голливудского актера Мэттью МакКонахи "Зеленый свет". Надя отметила страницы Дантеса и МакКонахи и оставила сообщение: "Тусуюсь с пацанами".
Со своей стороны, Дантес отреагировал на такую выходку жены: "Стоило потерять бдительность и смайлик в заднице".
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