Дорофеева показалась со своим мужем Кацуриным на забавном селфи, где он предстал в панамке

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками совместным фото со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.

На странице в Instagram исполнительница разместила снимок, где они с Кацуриным позируют в машине. Причем на селфи у Миши на голове забавная панамка, а Надя соблазнительно смотрит в камеру. Под этим снимком Дорофеева сообщила, что ее избранник станет гостем ее сольного концерта в Киеве, который состоится 9 декабря в Stereo Plaza.

"А вот и первый гость моего киевского концерта – мой любимый соавтор Миша Кацурин. Возможно, в этот вечер он будет петь, возможно свистеть или играть – мы еще не разобрались, но он точно будет – 9 декабря на сцене Stereo Plaza. И вы приходите", – пригласила Дорофеева поклонников на свое выступление.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, на днях муж Нади Дорофеевой Миша Кацурин показал, как водил свою возлюбленную на свидание. Ресторатор устроил избраннице экскурсию по местам, где прошли его студенческие годы. Не обошлось без посещения ресторана, где Кацурин научил Дорофееву различать алкогольные напитки, а вместе с тем правильно их пить.

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