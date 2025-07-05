Дорофеева показалась в постели с Позитивом и заинтриговала фанов видео: "Бывший не выходит из головы"

Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева неожиданно воссоединилась с Позитивом после многих лет перерыва в совместном творчестве.

Так, звезды сняли совместное видео в Instagram и вызвали волну комментариев в Сети. В забавном ролике Надя предстает в ситуации, где ей повсюду мерещится Позитив дома: рядом в постели, на полочке в холодильнике, в зеркале позади. В конце она все же отходит от своего бреда и случайно встречает музыканта в реальной жизни — тот танцует прямо на улице под их совместный хит со времен дуэта "Время и Стекло". Между ними возникает загадочный диалог, в котором Позитив торопит коллегу, но не говорит к чему.

"Вы тоже его видите?" - лаконично и загадочно написала Надя под видео.

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В комментариях поклонники начали предполагать, что все идет к совместному треку, и вспомнили их совместное прошлое в дуэте "Время и Стекло".

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Напомним, недавно Надя Дорофеева во время массированного обстрела Киева показала, как пряталась в укрытии от ракет и дронов.