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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Дорофеева показалась в постели с Позитивом и заинтриговала фанов видео: "Бывший не выходит из головы"

Похоже, бывший дуэт готовится удивлять фанов новым хитом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Надя Дорофеева и Позитив

Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева неожиданно воссоединилась с Позитивом после многих лет перерыва в совместном творчестве.

Так, звезды сняли совместное видео в Instagram и вызвали волну комментариев в Сети. В забавном ролике Надя предстает в ситуации, где ей повсюду мерещится Позитив дома: рядом в постели, на полочке в холодильнике, в зеркале позади. В конце она все же отходит от своего бреда и случайно встречает музыканта в реальной жизни — тот танцует прямо на улице под их совместный хит со времен дуэта "Время и Стекло". Между ними возникает загадочный диалог, в котором Позитив торопит коллегу, но не говорит к чему.

"Вы тоже его видите?" - лаконично и загадочно написала Надя под видео.

В комментариях поклонники начали предполагать, что все идет к совместному треку, и вспомнили их совместное прошлое в дуэте "Время и Стекло".

  • Уже пора выпустить новый совместный трек

  • Опять этот бывший не выходит из головы

  • Какая ностальгия! Мы хотим увидеть что-то интересное от вас

  • Если это сон, то не будите меня

Напомним, недавно Надя Дорофеева во время массированного обстрела Киева показала, как пряталась в укрытии от ракет и дронов.

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