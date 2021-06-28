Дорофеева поздравила Дантеса с 33-летием и рассекретила, как его называет

Дорофеева поздравила Дантеса с 33-летием и рассекретила, как его называет

Артистка выбрала довольно необычное прозвище для любимого.

Украинский певец Владимир Дантес, который на днях выпустил свой первый сольный альбом, 28 июня празднует день рождения.

Так, знаменитости исполняется 33 года. С утра исполнитель принимает поздравления и подарки. В частности, в фотоблоге опубликовала сообщение по случаю праздника жена именинника, артистка Надя Дорофеева. Звезда рассекретила, как необычно называет любимого.

instagram.com/nadyadorofeeva

"Киса — именно так я называю тебя все эти 10 лет и ты до сих пор не бросил меня из-за этого. С днем рождения тебя, мой дорогой и любимый Вова. Я знаю, что сейчас у тебя все только начинается... Верю в тебя. Всегда", — написала Надя.

Дантес одним из первых отреагировал по сообщение звездной жены: "Спасибо, киса! Ты еще себе позволяешь "Володичка", — ответил он.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о новом доме и об отношениях с Дантесом. Звезда отметила, что никогда не мечтала о доме.

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