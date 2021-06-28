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Дорофеева поздравила Дантеса с 33-летием и рассекретила, как его называет

Дорофеева поздравила Дантеса с 33-летием и рассекретила, как его называет

instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка выбрала довольно необычное прозвище для любимого.

Украинский певец Владимир Дантес, который на днях выпустил свой первый сольный альбом, 28 июня празднует день рождения.

Так, знаменитости исполняется 33 года. С утра исполнитель принимает поздравления и подарки. В частности, в фотоблоге опубликовала сообщение по случаю праздника жена именинника, артистка Надя Дорофеева. Звезда рассекретила, как необычно называет любимого.

© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva

"Киса — именно так я называю тебя все эти 10 лет и ты до сих пор не бросил меня из-за этого. С днем рождения тебя, мой дорогой и любимый Вова. Я знаю, что сейчас у тебя все только начинается... Верю в тебя. Всегда", — написала Надя.

Дантес одним из первых отреагировал по сообщение звездной жены: "Спасибо, киса! Ты еще себе позволяешь "Володичка", — ответил он.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о новом доме и об отношениях с Дантесом. Звезда отметила, что никогда не мечтала о доме.