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Дорофеева поздравила дочь мужа с 9-летием и показала ее забавный подарок

Дорофеева поздравила дочь мужа с 9-летием и показала ее забавный подарок

Надя Дорофеева с мужем / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Звездные супруги устроили Саше сюрприз.

В семье украинской певицы Наде Дорофеевой праздник.

Сегодня, 26 января, дочь ее мужа, ресторатора Миши Кацурина отмечает день рождения. К 9-летию Саши артистка с возлюбленным подготовила для девочки сюрприз. В частности, они украсили дом шариками и к утру встретили именинницу с подарком – большой игрушкой в форме альпаки.

"Теперь с нами в честь дня рождения Саши живет альпака", – смеясь, написала певица.

День рождения дочери Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Однако это было не все. Знаменитости для именинницы и ее друзей устроили настоящую сказку. Они заказали аниматоров, которые провели для детей разнообразные конкурсы. В частности, Надя показала, как Саша била пиньяту с сюрпризами. А потом девочка в кругу друзей полакомилась вкусным за декорированным цветами столом. Кроме того, задула свечи на ярком тортике.

День рождения дочери Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva
День рождения дочери Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева с мужем Мишей Кацуриным насладилась общим зимним отпуском. Пара похвасталась своими развлечениями среди заснеженных гор в безлюдном месте и поделилась впечатлениями от диджитал-детокса.

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