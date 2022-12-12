Дорофеева пожалела о том, какую позицию имела до полномасштабной войны: "Была инфантильна и безответственна"

Певица Надя Дорофеева рассказала, что сожалеет о своей позиции, которая была до полномасштабной войны в Украине.

Откровенный пост исполнительница разместила на своей странице в Instagram. Дорофеева призналась, что сожалеет о любом сотрудничестве с РФ, даже о том, о котором сама узнала недавно.

"Увидела кусочек влога о российских сериалах и фильмах, которые мы раньше смотрели, а ля кадеты, няня вика и т.д. В одном из них 4 года назад играла песня "Время и Стекло". Меня очень триггерило и вообще триггерит эта тема и я хочу поговорить Никакого скандала сейчас не произошло и о том, что моя песня там играет я не знала, потому что я, как артист, не контролирую и чаще всего не в курсе таких вещей, но это не важно, это меня не оправдывает и это ничего не меняет", — написала певица.

Исполнительница также призналась, что долго думала, что быть аполитичным для артиста — это нормально.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"До 24/02 я была инфантильная и безответственная. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, мне казалось, что быть аполитичной это классно и, так сказать, очень творчески", — сказала Надя.

За этот год, по словам Нади, она осознала очень многое и отныне не хочет допускать подобных ошибок в прошлом.

"За этот год я осознала три вещи: 1. Россия – страна-преступник, которая нарушает права украинцев не 9 месяцев, не 8 лет, а столетие подряд 2. Искусство не бывает аполитичным. 3. Мне досадно, что я в любой форме когда-нибудь сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом. Мне жаль, что я не постигла всего этого раньше", — отметила артистка.

Читайте также: