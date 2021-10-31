Дорофеева призналась, что поженилась бы еще раз с Дантесом и устроила бы "трэш-вечеринку"

Дорофеева призналась, что поженилась бы еще раз с Дантесом и устроила бы "трэш-вечеринку"

Певица хотела необычное празднование.

Звездные супруги певцов Надя Дорофеева и Владимир Дантес летом отпраздновали "чугунную свадьбу".

Так, пара в браке шесть лет. В программе "Світське життя" исполнительница поделилась, что хотела бы еще раз обменяться обетами. Правда, артистка устроила бы необычную вечеринку.

"Я не против, пусть мой муж посмотрит это интервью. Мне хотелось бы собрать друзей, забрать у всех телефоны и сделать трэш-вечеринку, на которой бы все делали все, что хотят. Вот так бы я отпраздновала сейчас", – поделилась знаменитость.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку