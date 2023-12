Дорофеева призналась, что случайно использовала хит российской группы для благотворительного сбора

Украинская певица Надя Дорофеева, отыгравшая благотворительный концерт в Киеве, рассказала, за что ей недавно было стыдно.

Артистка призналась, что записала песню в поддержку сбора для наших защитников "Повернись живим", но случайно использовала хит российской группы "Руки Вверх". По словам Нади, о том, что это российский трек, она узнала от одного из поклонников, когда уже запостила свою композицию в Сеть:

"Мне было стыдно совсем недавно. Я решила, что хочу сделать еще один сбор, пригласила одних из самых крутых волонтеров нашей страны. Я пригласила Марка Куцевалова, пригласила Лачена, Мишу Кацурина, Вадима Кириленко, Женю из группы "Добрива", и мы сделали офигенный трек группы АТС – это известный мировой коллектив с офигенной песней Around the World (La La La La La). и это песня группы "Руки Вверх", – рассказала Дорофеева во время 6-часового благотворительного стрима "20:23" Евгения Яновича "IT is DONATION NATION".

Надя Дорофеева записала новый благотворительный трек с Мишей Кацуриным

Как выяснилось, сэмпл из песни Around the World (La La La La La) немецкой группы ATC был создан российской группой "Руки Вверх" в 1998 году. И звучит в композиции группы "Песенка". Права на использование семла в своем треке немецким музыкантам продал участник "Руки Вверх" Сергей Жуков.

Узнав об этом, Дорофеева сразу удалила свой трек из Интернета. Надя рассказала, как они с мужем Мишей Кацуриным сразу переписали припев и пересняли видео:

"Мы, музыканты, вся команда, наши друзья, слушали и все говорили: "Офигенный трек". И ни один человек… Мы даже представить не могли, что такое может произойти. Резко отреагировали, сразу удалили. Переписали с Мишей, моим мужем, вечером припев, в 6 утра мы сделали идентичный грим, прическу, надели такое же. И в обед уже выпустили новый вариант", – поделилась артистка.

Отметим, что такими песнями Дорофеева с друзьями собирают три млн грн для фонда "Вернись живым". В частности, на покупку трех новых пикапов Mitsubishi L200 для инженерно-саперных групп командований сил поддержки ВСУ.

Напомним, это уже не в первый раз, когда Надя Дорофеева для благотворительного собрания записывает песни, призывая людей сделать донат. До этого певица представила кавер на свой хит "Кохаю, але не зовсім", который записала с Мишей Лебигой и другими инфлюенсерами.

