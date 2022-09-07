Дорофеева призналась, что вся ее семья находится в оккупированном Крыму: "Я не представляю, когда мы увидимся снова"

В программе ЖВЛ Надя Дорофеева поделилась, что вернулась в Украину из-за границы насовсем.

Войну артистка встретила в Киеве и в первые дни пряталась в своем доме с подругами. И, наконец, уехала в Европу. Вместе с командой Надя участвовала в благотворительных концертах в поддержку Украины и даже пела гимн на одном из футбольных матчей. Но, признается, не чувствовала себя за границей комфортно:

"Первое чувство – чувство вины конечно. Те, кто за границей, эмоционально слабее", — прокомментировала Надя.

Сейчас вся семья Дорофеевой все еще находится в оккупированном Крыму, откуда артистка родом. Это мама, отец и брат со своей семьей.

Надя Дорофеева с мамой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Они переживают войну очень сложно. Я даже не представляю, когда мы увидимся снова. До полномасштабного российского вторжения близкие постоянно приезжали ко мне в Киев. Я так скучаю по семье и мечтаю встретиться. Для меня это огромная боль и очень сложная тема. Моя семья — это самое важное, что у меня есть", — сказала певица.

До полномасштабного российского вторжения близкие постоянно приезжали к Наде в Киев, а сама певица поклялась, что поедет в Крым только когда он снова станет украинским. И не только чтобы побывать дома, но и концерты дать.

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Отметим, что с начала войны Дорофеева ведет активную социальную деятельность: выступает с благотворительными концертами по всему миру, приобщается к сборам средств, поддерживает украинских беженцев в разных странах Европы и дает концерты для военных и внутренних переселенцев. Артистка призналась, что петь свои русскоязычные хиты у нее больше нет желания, исключение она готова сделать только для военных.

"Первые три месяца я была в ступоре. Почти сразу у меня появилось желание писать украинские песни, но это давалось очень сложно. У меня не шла мелодия и было такое ощущение, будто у меня забрали все силы. Чуть позже я смогла собраться и это дало мне крылья, сейчас у меня очень странное ощущение, когда я пою свои русскоязычные песни. Исключение я делаю только для военных, когда они меня просят что-то такое спеть, они хотят вспомнить прошлую жизнь, вспомнить то, что им нравилось. пою. Я бы очень хотела, чтобы мы вернули свой дом. Мне кажется, что самое важное, что нужно сделать после победы — почтить память всех погибших", — сказала артистка.

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