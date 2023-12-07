Дорофеева призналась, общается ли с Дантесом после развода и что думает о поведении Потапа

Украинская певица Надя Дорофеева сегодня, 7 декабря, в студии "Сніданку з 1+1" представила новую композицию "Хай пишуть".

Свежий трек артистка посвятила всем злым языкам, которые пишут негативные комментарии и хейтят ее в соцсетях. Как рассказала Надя, трек она создала в соавторстве с мужем Мишей Кацуриным и продюсером Иваном Клименко.

"Я вдохновлялась, когда создавала трек, комментариями и статьями, которые обо мне, и не только обо мне, пишут. Вообще это триггерная тема для всего общества и мне кажется, что это невероятно актуально сейчас", – сказала Дорофеева.

Артистка объяснила, что для нее означает хейт и что она считает хейтом:

"Умри" – это хейт? Я думаю, что это хейт. Что касается конструктива, то я обожаю читать (комментарии – прим.ред). Я смешные коллекционирую, а к важным прислушиваюсь. А есть хейт, который оказывает влияние на детей, делает психологические травмы", – объяснила Дорофеева.

Вместе с тем звезда ответила, сочувствует ли своему экс-продюсеру, рэперу Потапу, на которого в последнее время вылилось очень много хейта:

"Я считаю, что хейтят всех. И по поводу сострадания, мне всегда больно, когда кому-то тяжело, даже если человек этого не показывает. Довольно давненько (общалась с Потапом – прим.ред). Иногда может какую-то песню сбросить, и я ему тоже", – ответила артистка.

Ведущие не могли не поинтересоваться, общается ли сейчас Дорофеева со своим экс-мужем, шоуменом Владимиром Дантесом. На что Надя, улыбаясь, коротко ответила: "Нет".

Напомним, на днях Надя Дорофеева очаровала поклонников милыми семейными кадрами, на которых показала, как с 7-летней дочерью своего мужа, ресторатора Миши Кацурина делала бьюти процедуры.

Читайте также: