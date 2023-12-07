Дорофеева рассекретила, как ее называют дети Кацурина и возникают ли сложности в их воспитании

Исполнительница рассказала, как проводит время с сыном и дочерью своего мужа.

Украинская певица Надя Дорофеева впервые публично заговорила о детях своего мужа, ресторатора Миши Кацурина, от предыдущего брака.

В эфире "Нашего радио" артистка поделилась, что сейчас сын и дочь ее возлюбленного проводят время с ними. Надя говорит, что Саша и Ваня очень воспитаны и спокойные, поэтому с ними не возникают какие-то проблемы. Правда, певица призналась, что иногда им приходится уговаривать детей поесть.

"Сейчас у нас, кстати, дети дома. Я их очень люблю, мы классно проводим время вместе. Нормальная родительская жизнь. Они прекрасны, они очень спокойные, воспитаны. Единственное, что может быть, например, кто-то есть не хочет. Мы вот вчера уговаривали детей есть. Потом уговаривали в душ зайти", – поделилась артистка.

Надя Дорофеева с дочерью Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также Надя Дорофеева рассекретила, как дети Миши Кацурина ее называют. Певица поделилась, что они объясняли Саше и Ване, что она тот человек, который их любит. Но у них есть родные мама и папа. Дети Миши Кацурина называют Надю по имени.

"Ваня не мог сказать "Надя", он говорил "Дядя" очень долго. Сейчас уже умеет говорить "Надя". И Саша тоже говорит "Надя". Мы, конечно, объясняем детям, что у них есть родной отец, есть родная мама. А я – еще один человек, который их любит", — поделилась артистка.

Миша Кацурин с сыном / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно Надя Дорофеева показывала, как проводила время с детьми мужа. В частности, певица вместе с 7-летней Сашей делала бьюти процедуры.

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