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Дорофеева рассекретила стоимость самого дорогого подарка, который ей сделал Кацурин

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Дорофеева рассекретила стоимость самого дорогого подарка, который ей сделал Кацурин

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/dorofeeva.ff

Артистка также призналась, кто в их семье с Кацуриным зарабатывает больше.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая на днях призналась, общается ли с экс-мужем Дантесом, рассказала о самой дорогой вещи в своем гардеробе.

Как поделилась Дорофеева, самым дорогим среди ее вещей является кольцо, которое ей презентовал нынешний муж Миша Кацурин на помолвку. Об этом исполнительница рассказала в эфире "Нашего радио". Также Надя рассекретила, сколько стоило украшение:

"Я смотрю сразу на кольцо, которое подарил Миша. Стоит где-то 4-5 тыс долларов. Это подарок на помолвку. Я никогда в жизни не носила такого. Это мое первое дорогое украшение", – рассказала Дорофеева.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/thecoat_official
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/thecoat_official

Вместе с тем ведущие поинтересовались у Дорофеевой, сколько она зарабатывает в месяц. Артистка сразу сказала, что отвечать не станет и объяснила почему:

"Фиг вам. Это хороший вопрос. Он всегда интересует всех людей. Именно поэтому я на него не отвечу. Во-первых, что бы я сейчас не сказала, многие могут сказать: "Серьезно, я думала она там вообще..". Поэтому я хочу сказать, что я в принципе такими штуками не триггерила бы людей", – ответила Надя.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Впрочем, не стала скрывать, что в их семье с Мишей Кацуриным муж зарабатывает больше.

Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась, как дети Миши Кацурина от его прежнего брака с Дашей Кацуриной ее называют. А также артистка рассказала, какие сложности возникают в их воспитании.

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Дата публикации
Просмотры
1170
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