DOROFEEVA рассказала как снимали сцену аварии для ее нового клипа на песню "Почему"

DOROFEEVA рассказала как снимали сцену аварии для ее нового клипа на песню "Почему"

Артистка поделилась видео бэкстейджа.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, показала как проходили съемки ее нового клипа на песню "Почему".

В видео исполнительница рассказала, что режиссер Леонид Колосовский четыре раза переписывал сценарий клипа. Для того чтобы видеоработа вышла эффектной, сцену аварии автомобиля из которого выходит Надя, сняли за один дубль.

Пресс-служба MOZGI Entertainment

Звезда поделилась эксклюзивными моментами со своими фанами в Сети. Так, исполнительница отметила, что за всю историю ее музыкальной карьеры, снятие именно этого клипа было для нее тяжелее всего. Ведь ей постоянно приходилось танцевать и падать на больные колени.

Несмотря на бешеную усталость и нервотрепки, работа на съемочной площадке кипела. Так, вследствие клип на песню "Почему", уже две недели находится на втором месте среди музыкальных трендов.

Напомним, на днях Надя Дорофеева сыграла первый сольный концерт в Киеве. Во время выступления звезда появилась в нескольких соблазнительных образах и ошеломила фанатов игрой на электрогитаре.

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