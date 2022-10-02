Дорофеева рассказала об участнике своей команды, который служит на передовой: "Один из первых мне написал"

До начала полномасштабной войны Александр Свириденко, который находился тогда на службе в Государственной специальной службе транспорта, попробовал свои силы на шоу "Голос країни-12".

Парень развернул два тренерских кресла и пошел в команду Нади Дорофеевой. Но полномасштабная война внесла свои коррективы в планы Александра. Вместо микрофона он взял в руки оружие и пошел защищать страну от русских оккупантов.

Фото: sanway_music/Instagram

Сейчас военный находится на службе и время от времени общается со своей звездной тренершей Надей Дорофеевой. Певица призналась, что очень гордится подопечным.

Надя Дорофеева

"Взаимоотношения с Сашей – это нечто особенное для меня, как для тренера. Он зарекомендовал себя как самый ответственный человек в моей команде. Когда началась война, Саша один из первых людей, который мне написал, как у меня дела. Он волновался за меня. Сейчас он на фронте, и мы постоянно на связи. Саша невероятный человек, он очень талантлив, при этом искренний. Я им очень горжусь", — сказала Надя.

Отметим, что на шоу "Голос країни-12" будут собирать средства для украинских защитников. Каждый желающий может присоединится к благотворительному сбору, внеся любой взнос онлайн на платформе Dobro.UA или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

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