Дорофеева, Ребрик и другие отреагировали на трагическую гибель на фронте победителя "Танцуют все" Ракова

Хореограф ушел из жизни в возрасте 30 лет.
Украинский хореограф Владимир Раков, который был победителем шестого сезона шоу "Танцуют все", трагически погиб на фронте.
Танцовщика не стало 6 января в возрасте 30 лет. Жизнь Владимира Ракова, который с 2022 года защищал Украину от российских оккупантов, оборвалась во время выполнения боевого задания.
Хореограф был знаком со многими звездами украинского шоу-бизнеса. С некоторыми он выступал в паре на талант-шоу, а также снимался в клипах у некоторых исполнителей. Знаменитости отреагировали на печальное известие и почтили память танцовщика.
Ольга Фреймут
"Я так любила тебя... Мы должны были танцевать вместе... Всегда буду молиться за тебя. Твой талант — такого не было, нет, не будет. И в твоей тонкой эстетической душе билось такое храброе сердце. Вова, я не верю. Вечная память герою!" – написала ведущая.
Илона Гвоздева
"Вова был такой один! Невероятно талантливый, смелый, герой наших времен! Война забрала тебя! Пусть там ты найдешь покой! Мы будем помнить тебя всегда! Ты наш герой!" – отреагировала на гибель Ракова танцовщица.
Lida Lee
"Невероятная боль… Вечная память каждому герою", — выразилась певица.
Лилия Ребрик
"Вова, ты пришел на "Танцуют все", чтобы изменить свою жизнь к лучшему. А потом ты пошел воевать, чтобы изменить жизнь украинцев к лучшему. Буду помнить тебя таким. Так много видео пересмотрела с "Танцуют все". Как другая жизнь была. Вова был невероятно талантливым. Нашла вот такое неистовое танго в его исполнении. Светлый человек с безгранично добрым сердцем и утонченной душой. Ненавижу эту проклятую войну", — написала ведущая.
Дмитрий Монатик
"Каждый день гибнут лучшие представители нашей нации... Было честью с тобой работать, герой! Больно", — высказался исполнитель.
Надя Дорофеева
"Очень больно. Когда-то я мечтала, чтобы Вова танцевал в моей команде", – отреагировала артистка.
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