Дорофеева, Ребрик и другие отреагировали на трагическую гибель на фронте победителя "Танцуют все" Ракова

Украинский хореограф Владимир Раков, который был победителем шестого сезона шоу "Танцуют все", трагически погиб на фронте.

Танцовщика не стало 6 января в возрасте 30 лет. Жизнь Владимира Ракова, который с 2022 года защищал Украину от российских оккупантов, оборвалась во время выполнения боевого задания.

Хореограф был знаком со многими звездами украинского шоу-бизнеса. С некоторыми он выступал в паре на талант-шоу, а также снимался в клипах у некоторых исполнителей. Знаменитости отреагировали на печальное известие и почтили память танцовщика.

Ольга Фреймут

"Я так любила тебя... Мы должны были танцевать вместе... Всегда буду молиться за тебя. Твой талант — такого не было, нет, не будет. И в твоей тонкой эстетической душе билось такое храброе сердце. Вова, я не верю. Вечная память герою!" – написала ведущая.

Ольга Фреймут отреагировала на гибель Владимира Ракова

Илона Гвоздева

"Вова был такой один! Невероятно талантливый, смелый, герой наших времен! Война забрала тебя! Пусть там ты найдешь покой! Мы будем помнить тебя всегда! Ты наш герой!" – отреагировала на гибель Ракова танцовщица.

Илона Гвоздева отреагировала на гибель Владимира Ракова

Lida Lee

"Невероятная боль… Вечная память каждому герою", — выразилась певица.

Lida Lee отреагировала на гибель Владимира Ракова

Лилия Ребрик

"Вова, ты пришел на "Танцуют все", чтобы изменить свою жизнь к лучшему. А потом ты пошел воевать, чтобы изменить жизнь украинцев к лучшему. Буду помнить тебя таким. Так много видео пересмотрела с "Танцуют все". Как другая жизнь была. Вова был невероятно талантливым. Нашла вот такое неистовое танго в его исполнении. Светлый человек с безгранично добрым сердцем и утонченной душой. Ненавижу эту проклятую войну", — написала ведущая.

Лилия Ребрик отреагировала на гибель Владимира Ракова

Дмитрий Монатик

"Каждый день гибнут лучшие представители нашей нации... Было честью с тобой работать, герой! Больно", — высказался исполнитель.

Дмитрий Монатик отреагировал на гибель Владимира Ракова

Надя Дорофеева

"Очень больно. Когда-то я мечтала, чтобы Вова танцевал в моей команде", – отреагировала артистка.

Надя Дорофеева отреагировала на гибель Владимира Ракова

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