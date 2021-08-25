Дорофеева с гитарным соло, "оживший" Кузьма и Могилевская на "птице": как прошел концерт ко Дню Независимости

Дорофеева с гитарным соло, "оживший" Кузьма и Могилевская на "птице": как прошел концерт ко Дню Независимости

В праздничном концерте участие приняло более 30 украинских артистов.

На стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялся грандиозный концерт к тридцатилетию Дня Независимости под названием "Независимость в нашей ДНК".

На масштабном шоу, которое репетировали на территории авиазавода Антонова, выступили более трех десятков украинских артистов.

Все началось с невероятного шоу дронов. В небе появилась модель ДНК, а через мгновение — флаг Украины. На сцене появились "запорожцы" в исполнении ансамбля имени Вирского. А дальше была легендарная "Червона рута" Софии Ротару.

Порадовали своим выступлением и представители Украины на "Евровидении-2021", группа Go_A с нашумевшей песней "ШУМ". Далее звездные родственницы — Нина и Тоня Матвиенко с "Квіткою-душею".

Грандиозный концерт "Независимость в нашей ДНК": как это было

А после произошла настоящая магия технологий. На больших экранах с помощью компьютерной симуляции "ожил" фронтмен группы "Скрябин" Кузьма с чувствительной "Люди як кораблі". Как и обещала ранее, присутствующих удивила певица Надя Дорофеева, которая спела народную "Ой, там на горі" и выдала гитарное соло.

"Щедрик" Николая Леонтовича, Ирина Билык, Александр Пономарев, MOZGI, Дзидзьо ... Все выступления артистов сопровождались фантастической графикой на плазмах.

Артисты один за другим исполняли легендарные украинские песни.

Прямо во время выступления группы "Брутто" и песни "Воины света" начался ливень. Но людей это совсем не испугало.

Далее на сцене появилась звезда всех звезд Верка Сердючка, которая прилетела с легендарной Dancing Lasha Tumbai. Завершила шоу группа "Океан Эльзы" сразу несколькими своими хитами.

Последним трогательным штрихом стало исполнение легендарной песни "Украина" дуэта Святослава Вакарчука и Тараса Петриненко.

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