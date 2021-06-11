DOROFEEVA с короткими розовыми волосами и в черном латексе выпустила эмоциональный клип

Артистка представила клип на новую песню "Почему".

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно сыграла первый сольный концерт в Киеве, представила клип на свою новую песню "Почему".

В сингле артистка поднимает тему чувств и переживаний. Она рассказывает, что, когда отношения заканчиваются, внутри человека борются люблю/ненавижу. А в голове звучит только один вопрос "ну почему так?".

Пресс-служба MOZGI Entertainment

В клипе Надя Дорофеева демонстрирует чувственную хореографию. Через танцы звезда показывает всю боль и обиду, что чувствует главная героиня. В ролике певица предстает в двух образах: белом костюме с розовыми волосами и в черной одежде с латексными вставками.

"Это та Надя, которую еще никто не знает. Светлая футуристичная героиня, выплескивающая свою боль и обиду в чувственной хореографии – и это не просто танцы, это олицетворение ее страданий. И темная – та, кто срывает свою злость на авто, крича на него как на одушевленное существо. Её мир меняется после того, как он его покинул. Монтажные повторения в клипе показывают цикличность времени и однообразие дней без него" – говорит режиссер Леонид Колосовский.

Стоит отметить, что с началом сольной карьеры певица DOROFEEVA отказалась от каблуков. Артистка аргументировала это тем, что так она чувствует себя более сексуальной.

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