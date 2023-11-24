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Дорофеева со своим мужем показали, как провели время с детьми после возвращения из Карпат

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Дорофеева со своим мужем показали, как провели время с детьми после возвращения из Карпат

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Супруги восхитили развлечениями детей во время завтрака.

Украинская певица Надя Дорофеева растрогала кадрами, как они вместе с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, провели время с его детьми от Даши Кацуриной.

В своем фотоблоге артистка запостила кадры из ресторана. Так, за столиком рядом с Мишей сидел его 2-летний сын Иван. Малыш завтракал и внимательно смотрел на папу. Кацурин решил прочесть Ивану сказку. На столе также находились карандаши для рисования. Очевидно, пара вместе с детьми весело провела время в ожидании еды.

"Ваня разрывается между круасаном и книгой. Но надо позволить себе и то, и другое", - написала Дорофеева.

Миша Кацурин с сыном / © instagram.com/nadyadorofeeva
Миша Кацурин с сыном / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

К тому же, Миша Кацурин на своей странице в Instagram также разместил фото. Впрочем, это была его старшая дочь Саша. На фото 7-летняя девочка с интересом читала книгу. Позади нее разместилась большая пушистая игрушка в виде медведя. Можно предположить, что фото было сделано накануне совместного завтрака.

Дочь Миши и Даши Кацуриных / © instagram.com/misha_katsurin
Дочь Миши и Даши Кацуриных / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, недавно украинская певица Надя Дорофеева вместе со своим мужем Мишей Кацуриным организовали романтическое путешествие в Карпаты. Пара показала, как прошел их отпуск.

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Дата публикации
Просмотры
168
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