Дорофеева стала блондинкой с геометрической прической в новом клипе и в боди оседлала лошадь

Дорофеева стала блондинкой с геометрической прической в новом клипе и в боди оседлала лошадь

Артистка выпустила видео на трек raznotsvetnaya.

Украинская певица, тренер шоу "Голос країни-12 " Надя Дорофеева преподнесла сюрприз своим фанатам.

Исполнительница вслед за треком raznotsvetnaya выпустила яркий клип к нему. Как отметила Надя, ее новая песня о смелости любить и проявлять свои чувства открыто: начиная с первого шага, первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты.

Режиссером работы выступила Таню Муиньо. В новом видео Дорофеева предстала блондинкой с геометрической прической. В видео поклонники Нади увидят ее верхом на коне:

"В новом клипе я снова перевоплотилась в блондинку и появилась в кадре… на коне! С нами работали профессионалы, которые знали, как cнимать животных, чтобы у них не было стресса. Поэтому мы делали все очень аккуратно, не включали громко музыку и снимали эти кадры в тихой обстановке", – прокомментировала артистка.

Также она объяснила присутствие шуб в видео:

"Шубы нам понадобились, чтобы воссоздать задуманные Таню образы. Я давно говорю в своих соцсетях и интервью об осознанном потреблении и важности реюза, ношу вещи из переработанных материалов, поэтому мне было принципиально важно, чтобы шубы были искусственными или винтажными, которые используются повторно", – сказала исполнительница.

Как рассказала Дорофеева, за четыре дня до съемок она переписала припев песни. Всего за несколько недель до – режиссер Таню Муиньо приступила к этой работе. В последнюю ночь шили костюмы и за несколько часов ставили танцы.

Читайте также: