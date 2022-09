Дорофеева, Тополя, Осадча снялись в украинском эпизоде самого популярного шоу Финляндии

27 сентября в финском Тампере состоялись съемки специального эпизода популярного форматного шоу The song of my life.

Особенностью эпизода, который совместно разработали финский продакшн Yellow Film & TV и украинские медиакомпании 1+1 media и FILM.UA Group, стало то, что он посвящен Украине, создан на украинском языке и призван познакомить как можно больше людей с нашей культурой, которая в условиях войны стала мощным оружием.

"Наша борьба на культурном фронте продолжается. Спасибо финским коллегам, что обратились с предложением реализовать такой проект. Это был совершенно новый и интересный опыт для всей нашей команды. Верим, что такая Big Brave инициатива найдет отклик у украинского зрителя, ведь формат шоу особенно актуален для наших реалий. Потому что песня помогает переживать горе, творить, вдохновлять, идти к победе. Именно о таких песнях всей жизни мы расскажем в спешл-эпизоде", — сказал руководитель Big Shows 1+1 media и инициативы Big Brave Events Владимир Завадюк.

Украинские звезды на финском шоу

В спешл-эпизоде, ведущей которого стала Екатерина Осадчая, зрителей ждут такие звездные участники, чьи песни жизни будут пытаться отгадать гости: певица DOROFEEVA, ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, и супруги спортсменов, которые являются национальной гордостью — Михаил Романчук и Марина Бех.

Избранные песни, о которых по правилам шоу никто не узнает точно, будут исполнять вживую украинские артисты KOLA и LAUD. Победит тот, кто догадается о песнях, выбранных звездами, больше всего. Также во время эпизода выступят финские артисты Diandra, Arja Saijonmaa, Kasmir, Irina, JP Leppäluoto, а начнет шоу популярная финская ведущая Катя Стол. Сами же финские певцы и ведущая стремятся донести до всего украинского народа важный месседж: "Украинцы, мы вас любим, и мы с вами".

"Ценно, что финский зритель в прайм-тайм на самом популярном шоу увидит целый эпизод, посвященный Украине. К тому же, на украинском языке. О чем мы говорили?! Конечно, мы говорили о войне, о тех преступлениях, которые совершает россия на нашей территории. Важно, чтобы люди еще раз вспомнили, а военная поддержка не заканчивалась, чтобы Украина и дальше не исчезала из контекста жизни европейских стран", — прокомментировала Екатерина Осадчая, ведущая спешл-эпизода, а также "Голосау країни" на телеканале ТЕТ.

Такой спешл-выпуск разработан впервые в истории шоу, а на экранах появится в ноябре — для украинских зрителей на телеканале ТЕТ, Киевстар ТВ и в YouTube FILM.UA. Планируется, что украинский выпуск будет показан также в других европейских странах, чтобы привлечь внимание мира и напомнить о мужественном сопротивлении украинцев в войне с РФ.

О The song of my life:

The song of my life – самое популярное развлекательное шоу Финляндии, собирающее долю просмотра более чем в 40%. Ведущая Катя Стол заставляет гостей вечера открывать свои сердца силой музыки. Гости угадывают песни друг друга и одновременно открывают что-то новое о себе через песню своей жизни и связанную с ней историю. Лучшие артисты исполняют песни вживую в сопровождении оркестра. Зрители вместе с гостями могут отгадывать, кто какую песню выбрал с помощью специального мобильного приложения. Дистрибьютором этого форматного шоу компания Armoza Formats.

