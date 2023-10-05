Дорофеева в белье и в фате со своей свадьбы на Троещине сняла видео на дэнс-хит

Тренер "Голосу країни-13", певица Надя Дорофеева выпустила новую аудиоботу "На самоті" и атмосферное видео к ней.

Композицию Дорофеева создала в соавторстве со своим мужем Мишей Кацуриным и музыкальным продюсером Иваном Клименко, который тоже является судьей "Голосу країни".

Автором видео в дэнс-хите выступил режиссер Инди Хаит. Съемка работы проходила в Киеве, который в клипе изображен от заката до рассвета. В клипе поклонники увидят Дорофееву на крыше многоэтажки, в клубе в окружении "зависающей" молодежи.

Кроме того, в видео Надя предстала в белом нижнем белье и в фате, в которой выходила замуж за Кацурина. В таком виде артистка позировала на Троещине:

"Какие бы события не происходили в жизни – грустные или радостные, мы все сейчас живем в очень тяжелом состоянии, и чувствуем себя в одиночестве ... Я постоянно ловлю себя на этом ощущении. Но, как и все, пытаюсь жить, любить и делать свое дело – создавать музыку, которая хотя бы немного снимет напряжение и подарит ощущение бабочек в животе", – прокомментировала новый трек Надя Дорофеева.

Напомним, ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева прокомментировала, почему у нее до сих пор нет детей и почему сейчас это невозможно.

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