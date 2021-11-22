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Дорофеева в эротическом кружевном корсете и с огромными крыльями очаровала образом

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Дорофеева в эротическом кружевном корсете и с огромными крыльями очаровала образом

instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка выступила на "Вечере премьер".

В Киеве состоялся концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", на котором выступило немало украинских звезд.

Среди них была и digital-сенсация, исполнительница Надя Дорофеева, которая сейчас выступает под псевдонимом DOROFEEVA. Во время концерта Надя исполнила песню популярной в 2000-х группы "Тату" "Покажи мне любовь".

© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva

Для номера артистка выбрала довольно нежный и одновременно дерзкий образ. На сцене Надя появилась у кружевном мини-платье молочного цвета. Верх наряда Нади очень напомнил эротическое нижнее белье. Лук дополнили кружевные нарукавники и огромные крылья за спиной певицы.

© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva

Отдельным элементом образа стал пластырь на лице и колене Нади с торчащими из него цветами.

© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva

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