Дорофеева в мини-шортах похвасталась подтянутыми ягодицами и рассказала о своем "загоне"

Артистка призналась в своей фобии.

Украинская певица Надя Дорофеева раскрыла перед поклонниками одну свою тайну.

Так, исполнительница призналась, что у нее есть фобия перед подъездами. Об этом она рассказала на странице в Instagram. Надя разместила серию снимков, на которых предстает в лимонном костюме, который состоит из мини-шорт и кофточки.

instagram.com/nadyadorofeeva

Такой образ звезда дополнила черными колготами и массивными ботинками.

"Внимание, уважаемые подписчики! Мой загон, которого вы еще не знаете. Я боюсь подъездов. Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует и нервно жму кнопку лифта, он же так точно скорее приедет!" — поделилась Дорофеева.

instagram.com/nadyadorofeeva

Также артистка добавила, что в таком виде, как на фото, возле подъезда фаны ее точно не увидят. Надя объяснила, что это все ради съемок.

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