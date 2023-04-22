Дорофеева в мини-юбке показала, как в Киеве 33-летие праздновала: с Кацуриным, Птушкиным и Барских

Артистка собрала близких в одном из заведений в центре столицы.

Украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля отметила день рождения.

Артистке исполнилось 33 года. Этот день исполнительница встретила в Киеве в кругу самых близких. В сторис своей страницы в Instagram именинница показала, как прошло ее 33-летие.

Так, Дорофеева собрала друзей в одном из заведений в центре столицы. Для празднования Надя выбрала плиссированную мини-юбку серого цвета, которую дополнила светлым свитером и рубашкой. Look завершили грубые резиновые сапоги и серебристая подвеска в форме сердца.

Миша Кацурин похвастался своей именинницей Надей Дорофеевой / Фото: instagram.com/misha_katsurin

На празднике Дорофеевой присутствовали только самый близкие: бойфренд Миша Кацурин, друзья Макс Барских, Антон Птушкин, Лера Бородина, Анна Осмехина и другие.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Лера Бородина и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Друзья Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Друзья Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Друзья Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, что до этого Надя Дорофеева похвасталась, как ее утром поздравил Миша Кацурин. Бойфренд презентовал Наде огромный букет цветов, а также драгоценный подарок от модного ювелирного бренда Cartier.

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