Дорофеева в откровенном бикини показала нежный поцелуй с мужем Дантесом

Супруги отдыхают в теплых краях.

Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем, шоуменом Владимиром Дантесом, после насыщенных трудовых будней отправились в отпуск.

В этом году пара предпочла город Тулум, расположенный в Мексике. Как раньше рассказывала Надя, сюда посоветовал приехать продюсер и друг Потап. Она прислушалась и не пожалела.

На странице Instagram Надя поделилась сказочными фото с отдыха. На них певица позирует на фоне живописных пейзажей, а вместе с тем не упустила возможности похвастаться красивой фигурой. Артистка запостила снимок, на котором позирует в зеленом мини-бикини. Пляжный наряд артистки прекрасно подчеркнул ее стройную и прокачанную фигуру.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, Дорофева с мужем записали милое TikTok-видео, на котором слились в нежном поцелуе.

Поклонники супругов пожелали им хорошего отдыха и наделали комплиментов: "лучшая пара украинского шоу-биза", "очень красивые и такие милые", "вам очень подходит Мексика".

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