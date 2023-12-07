Дорофеева в приспущенных джинсах представила песню, которую написала с мужем Кацуриным

Артистка своеобразно отреагировала на хейт, который на нее сыпется в Сети.

Певица Надя Дорофеева сегодня, 7 декабря, представила свежую композицию "Хай пишуть", которую создала вместе с мужем Мишей Кацуриным и продюсером Иваном Клименко.

Артистка также сняла видео, в котором появилась в приспущенных джинсах, черной кофте и очках. В клипе Дорофеева своеобразно передала привет всем хейтерам. Артистка самоиронически поделилась самыми яркими комментариями реальных людей в свой адрес.

"Хай пишуть" – это афирмация против хейта. Включать каждый раз, когда кто-то поливает вас грязью. Источник вдохновения – реальные комментарии", – прокомментировала выход песни артистка.

В сердцах поклонников композиция нашла отзывы, о чем они сообщили в комментариях под новым видео Дорофеевой:

Ты умничка! Нравится твой посыл не обращать внимание на мнение окружающих и жить в свое удовольствие

Затягивает! Спасибо за отличное настроение!

Очень классный и искренний клип. От вас несется такая хорошая энергетика, и такой заряд эмоций

Этот трек – просто бомба! И так важно иметь такой положительный отклик на окружение негатива

Напомним, ранее Надя Дорофеева честно призналась, как относится к хейту в сторону своего экс-продюсера Потапа. Также певица поделилась, продолжает ли общаться с экс-мужем Владимиром Дантесом.

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