Дорофеева, Вакарчук, Гросу и другие звезды поздравили читателей ТСН.ua с Новым годом

Знаменитости пожелали много хорошего украинцам в 2022 году.
Украинские звезды в канун Нового года поздравили читателей сайта ТСН.ua с предстоящим праздником.
Так, свои видеопоздравления украинцам адресовали тренеры вокального шоу "Голос країни-12" Святослав Вакарчук и Надя Дорофеева, рэп-звезда alyona alyona, певицы Алина Гросу, Наталья Могилевская и шоумен Владимир Дантес.
Святослав Вакарчук пожелал, чтобы у каждого сбылось то, о чем они мечтают. В свою очередь Дорофеева пожелала, чтобы у фанатов "горела душа от счастья и любви".
alyona alyona отметила, что хочет, чтобы в новом 2022 все были счастливы, здоровы и успешны. А Алина Гросу пожелала, чтобы у украинцев в новом году было больше поводов радоваться, а также безумной любви.
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