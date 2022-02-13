Дорофеева вместе с участницей "Голосу" чувственно спела собственный кавер на хит группы "Тату"

Надя Дорофеева и Алиса Финашкина исполнили песню "Покажи мне любовь".

В четвертом эпизоде шоу "Голос країни-12" на сцену вышла 33-летняя Алиса Финашкина из Донбасса.

Перспективная певица находится в декрете. Впрочем, он мечтает начать развивать свою творческую карьеру. Также Алиса своим примером хочет показать мамочкам, что можно сочетать материнство с работой.

"Я пришла на "Голос країни" показать таким же мамочкам как и я, если у тебя появляется семья, если у тебя появляются дети, то необязательно ты должен закрываться в том кругу. Ты имеешь все возможности это все объединить и быть реализованной, известной, красивой, желанной, быть певицей, быть успешной", – поделилась Алиса.

Исполнительница вышла на сцену "Голосу" и исполнила кавер Нади Дорофеевой на хит группы "Тату" — "Покажи мне любовь".

Но, к сожалению, тренеры не развернули свои кресла. Надя Дорофеева решила поддержать Алису и вместе с ней спела песню. Они чувственно исполнили припев композиции.

Андрей Мацола и Александра Зарицкая еще раз услышали голос Алисы и решили взять ее в команду "Второго шанса".

"Это прекрасно, что вам пал второй шанс. Теперь у нашей команды "Второй шанс" есть прекрасная вокалистка", — отметила Оля Полякова.

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