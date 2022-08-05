Дорофеева восхитила фанов украинской версией своего хита raznotsvetnaya

Известная певица Надя Дорофеева выпустила первый трек из своего украиноязычного альбома.

Артистка представила фанам переработанный трек raznotsvetnaya, который называется "різнокольорова".

Как отметила звезда, после 24 февраля смыслы каждого украинца изменились, а главными для всех цветами стали желтый и голубой. Поэтому она решила добавить эти краски песне raznotsvetnaya и спеть ее на украинском.

Дорофеева объявила конкурс в Сети на лучшую адаптацию трека. Звезда выбирала среди почти 1700 присланных вариантов.

В комментариях юзеры засыпали кумира комплиментами. Так, фаны отметили, что эта версия им пришлась по душе.

Надь, песня очень крутая. Мы ждем украиноязычный альбом

По-украински очень хорошо звучит

Версия на украинском — рай для ушей

Это прекрасно, я горжусь тобой, "Різнокольорова" теперь в моем сердце навсегда

Надюш, поздравляю с премьерой! Невероятная работа! Я в восторге

Напомним, Настя Каменских чувственно спела о силе любви украинских женщин в новом треке. Артистка выпустила песню "Коли мине війна".

Читайте также: