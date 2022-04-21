Дорофеева впервые прокомментировала развод с Дантесом и ответила, готова ли к новым отношениям

Пара развелась в начале февраля.

В марте украинские артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес ошеломили своих поклонников новостью о том, что разводятся.

С тех пор певец прокомментировал их решение и отметил, что они остались друзьями. Теперь же занавес подняла Надя. Исполнительница отметила, что они решили рассказать о своем разводе, ведь было тяжело это скрывать. Впрочем, хотя пара уже не вместе, Вова и Надя уважают друг друга и остались друзьями.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

"Я всегда достаточно откровенна со своими поклонниками. И я не думаю, что мы кого-то обидели тем, что мы с Вовой сказали о том, что мы уже больше не вместе, но мы очень уважаем друг друга. Хотелось уже об этом сказать, потому что мы развелись еще до войны. И было много вопросов, нам было очень сложно отвечать: "как там Вова", "как там Надя" — а мы ведь не вместе уже. Поэтому мы решили поставить точку в этом", — рассказала артистка "Зірковому шляху".

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Также Надя и ответила, что хоть они с Дантесом относительно недавно развелись, но она готова начать новые отношения.

Кстати, сегодня, 21 апреля, Владимир Дантес неожиданно поздравил Надю Дорофееву с днем рождения. Шоумен пожелал бывшей любить и быть любимой.

Напомним, о своем разрыве супруги сообщили в разгар войны – 18 марта. Позже в СМИ стала распространяться информация, что Дорофеева закрутила роман с известным киевским ресторатором Мишей Кацуриным. Он, кстати, развелся в тот же период, что и Надя с Владимиром.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / instagram.com/nadyadorofeeva

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