Дорофеева впервые рассказала, как во время концерта случайно обожгла лицо и подожгла волосы

Дорофеева впервые рассказала, как во время концерта случайно обожгла лицо и подожгла волосы

Иногда во время выступлений случаются неприятные инциденты.

Украинская певица Надя Дорофеева решила перед Новым годом подвести итоги 2021 года.

За этот год у звезды было немало разных приятных событий: разнообразные съемки, первый сольный концерт, празднование прекрасного дня рождения, новые крутые песни и клипы.

Впрочем, в жизни бывает и негатив. В частности, Надя впервые рассказала, как на одном из своих концертов с ней произошел неприятный и ужасный инцидент. Артистка случайно подожгла свои волосы и обожгла лицо.

Надя Дорофеева не забудет этот концерт / instagram.com/nadyadorofeeva

"Это был ужас. Я это раньше не рассказывала. Но на одном концерте мои волосы и лицо попали в огонь", — вспомнила Надя.

К счастью, певица серьезно не пострадала. Впрочем, артистка говорит, что до сих пор лечит свои волосы.

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