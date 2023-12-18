Дорофеева впервые за долгое время высказалась о Дантесе: "Почему люди не могут спокойно развестись"

Артистка подчеркнула, что для нее тема о бывшем муже табу.

Украинская певица Надя Дорофеева впервые за долгое время заговорила о своем экс-муже, шоумене Владимире Дантесе.

Артистка, которая недавно сделала необычный подарок для своего нынешнего мужа Миши Кацурина, подчеркнула, что тема ее предыдущего брака для нее табу.

Дорофеева отметила, что сейчас сосредоточена на творчестве, а своего бывшего мужа Дантеса уважает, потому ничего не будет говорить. И, тем более, не хочет хайповать на этой теме:

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я давала интервью, когда прихожу презентовать песню. Большого интервью я не давала. Мы же знаем, о чем меня будут спрашивать, правильно? Приблизительно. Начну издалека, когда я видела, что известные люди расстаются, я всегда думала: "Боже, почему люди не могут спокойно развестись и ничего не комментировать после этого? "И для меня эта тема – она табу", – отметила Дорофеева во время благотворительного стрима на YouTube-канале Жени Яновича.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, ранее Надя Дорофеева честно призналась, что случайно для своего нового благотворительного сбора использовала песню российской группы. Артистка поделилась, как быстро выкрутилась из ситуации.

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