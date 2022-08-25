Дорофеева выпустила вторую украиноязычную песню и эмоциональный клип на нее: "Мурашки по коже"

Новая песня Нади Дорофеевой "Крапають" – это трек с грядущего украиноязычного альбома "Сенси", который увидит свет осенью.

Авторами свежей композиции Дорофеевой выступили Иван Клименко и Jerry Heil, а клип был снят в тандеме с украинским художником Евгением Лесняком.

"Крапають" – самая эмоциональная песня из альбома. Для меня это новый этап творчества, и я рада, что впустила в свой мир Ваню Клименко и Jerry Heil. Это очень личная и эмоциональная работа, в которую я вложила душу. Она показывает, как можно лечиться через творчество", – прокомментировала новинку Дорофеева.

Это подчеркивает видео посредством метафорической истории-проекции эмоций через призму живописи и арта.

"Это что-то вроде театра одного актера, где полотно как большая сцена, на которой Надя рассказывает зрителю о своих переживаниях. Эмоции и экспрессия – это то, на чем я построил эту историю. Синхрон напоследок — полная импровизация, чтобы зритель почувствовал и поверил", – рассказал режиссер клипа Максим Шелковников.

Надя эмоционально выплексирует свои чувства на белое полотно: прошлое, жизнь "до" была раскрашена яркими цветами, потом пришла война и все стерла, затмила, перечеркнула, но надо двигаться дальше и рисовать свое будущее – новыми красками.

"Картина, созданная на съемочной площадке, – это выход моей боли, моих страхов и переживаний, накопленных эмоций: от спокойных мазков до потока хаотических всплесков по полотну", - говорит Надя.

Направить свой поток эмоций Наде помог Евгений Лисняк – профессиональный художник, работающий в стиле абстрактного экспрессионизма:

"На площадке Надя работала с разными красками и в разных техниках, пробуя себя в роли художника. Ей прекрасно это удалось, ведь на начальных этапах энергия и экспрессия работают отчетливее мастерства. Когда я забрал эту работу в мастерскую, она выглядела довольно драматично и экспрессивно, у меня была задача упорядочить этот первоначальный хаос и сделать из него более гармоничную композицию", – рассказал Евгений.

Картина будет передана на благотворительность – вырученные деньги пойдут на помощь Украине в войне.

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