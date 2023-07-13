Дорофеева вышла замуж за Кацурина: юзеры захейтили внешний вид жениха на свадьбе

Юзеров озадачил образ возлюбленного певицы.
Сегодня, 13 июля, певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин объявили, что поженились.
Тем временем дизайнер свадебного платья исполнительницы Катя Сильченко, которая, кстати, также сотрудничает с Еленой Зеленской, рассказала об особенности создания наряда.
По словам Сильченко, фата Дорофеевой была специально для нее сделана вручную. Ее украшают инициалы влюбленных:
"Фата ручной работы, созданная специально для Нади. Уникальная фата, сделанная в технике пэчворк с элементами кроше, кружевом и инициалами пары. Волосы украшают цветы ручной работы, которые подчеркивают аутентичный характер произведения. Это вдохновение и большое удовольствие сопровождать Надежду в столь важное событие", – отметила Сильченко.
И если поклонники Дорофеевой остались в восторге от ее образа, то внешний вид Кацурина вызвал у них вопросы:
- Над "мужеством" мужа – это стилист работал? Некомфортный и грустный образ, агрессивное выражение лица как у террориста
- Жаль, что над образом жениха не поработал никто. Кепка…
- Кепка все тут осквернила! Типа абьюзер и красивая девушка хорошая
- Эх, как бы без кепки было хорошо
Напомним, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин до свадьбы встречались год. О романе пары слухи стали появляться в марте 2022 года. Официально информацию об отношениях влюбленные подтвердили в июне того же года. Для Нади – это второй брак. До Кацурина она в течение семи лет была замужем за шоуменом Владимиром Дантесом.
Для Кацурина брак с Дорофеевой – третий по счету. Его первой женой была Евгения Панова, второй – партнерша по бизнесу Даша Кацурина, от которого у него двое детей – 6-летняя дочь Александра и годовалый сын Иван.
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