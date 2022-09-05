Дорофеева заговорила о хайпе на фоне признания Дантеса об отношениях с Кацуриной

Неожиданное признание ресторатора Даши Кацуриной и певца Владимира Дантеса о чувствах друг к другу озадачило пользователей в Сети. Затаив дыхание, все ждали, что же ответит экс-супруга исполнителя Надя Дорофеева, которая сейчас встречается с бывшим мужем Кацуриной.

Однако подробно рассказывать о своем отношении к новому роману Дантеса исполнительница не торопится. Вместо этого в Instagram певицы появилось неоднозначное сторис, в котором Надя заговорила о хайпе.

"Hype — шум, ажиотаж, кричащая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп вокруг разводят чего-либо или кого-то актуального на данный момент", — добавила определение певица.

Сторис Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фанатам исполнительницы показалось, что таким образом Дорофеева тонко намекнула на то, что считает отношения Кацуриной и Дантеса только пиаром.

Мне кажется, Надя дала понять, что думает о "романе" Вовы с Дашей?

Можно ли считать это ответом Нади на признание Вовы?

Когда прозрачно намекаешь на новые отношения бывшего!

Напомним, сейчас Надя Дорофеева не скрывает свои романтические отношения с ресторатором Михаилом Кацуриным. Недавно Владимир Дантес жестко пошутил о сексе бывшей жены с новым бойфрендом.

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