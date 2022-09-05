Дорофеева заговорила о хайпе на фоне признания Дантеса об отношениях с Кацуриной

Тренер "Голоса страны-12" Надя Дорофеева опубликовала неоднозначное сторис в Instagram.
Неожиданное признание ресторатора Даши Кацуриной и певца Владимира Дантеса о чувствах друг к другу озадачило пользователей в Сети. Затаив дыхание, все ждали, что же ответит экс-супруга исполнителя Надя Дорофеева, которая сейчас встречается с бывшим мужем Кацуриной.
Однако подробно рассказывать о своем отношении к новому роману Дантеса исполнительница не торопится. Вместо этого в Instagram певицы появилось неоднозначное сторис, в котором Надя заговорила о хайпе.
"Hype — шум, ажиотаж, кричащая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп вокруг разводят чего-либо или кого-то актуального на данный момент", — добавила определение певица.
Фанатам исполнительницы показалось, что таким образом Дорофеева тонко намекнула на то, что считает отношения Кацуриной и Дантеса только пиаром.
- Мне кажется, Надя дала понять, что думает о "романе" Вовы с Дашей?
- Можно ли считать это ответом Нади на признание Вовы?
- Когда прозрачно намекаешь на новые отношения бывшего!
Напомним, сейчас Надя Дорофеева не скрывает свои романтические отношения с ресторатором Михаилом Кацуриным. Недавно Владимир Дантес жестко пошутил о сексе бывшей жены с новым бойфрендом.
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