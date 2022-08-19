Дорофеева заговорила о возвращении "Голосу країни" и представила песню из будущего украиноязычного альбома

Надя Дорофеева рассказала, что 24 февраля, в день начала полномасштабной войны, должна была появиться в эфире "Сніданку з 1+1" с премьерой русскоязычной версии песни "Разноцветная".

"Я очень хорошо помню 24 февраля. Накануне все говорили, что что-то будет. А я до последнего, как и все украинцы, не верила в это и говорила: какая война, у меня эфир 24 февраля в "Сніданку з 1+1". А вечером у меня должен был быть корпоратив. Я проснулась в пять утра и первое, что сделала – написала команде, что эфира скорее всего не будет. На что они ответили: конечно же! Поэтому сегодня я хочу представить украиноязычную версию этой песни. В будущем альбоме, который выйдет через месяц, они будут сильно отличаться от того, что я делала раньше. Это больше о смыслах, чувствах и эмоциях", – говорит певица.

Должна была презентовать песню 24 февраля! DOROFEEVA с украиноязычной версией трека "Разноцветная" в студии Сніданка

К тому же, тренер рассказала, поддерживает ли связь со своей командой по проекту "Голос країни-12", трансляция которого на телеканале 1+1 прервалась из-за начала полномасштабного вторжения.

"Я хочу сказать, что мы постоянно общаемся с командой. В моей команде есть военный, и я всегда с ним на связи. У него все хорошо, но я о нем особенно переживаю. Сейчас очень много людей пишут мне в соцсетях, что хотят возвращения "Голосу країни" в эфир. Ведь всей стране необходимы эти голоса и таланты. Я мечтаю, чтобы проект вернулся на экраны", — говорит Дорофеева.

Надя Дорофеева на "Голоса страны" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

С самого начала войны Дорофеева ведет активную социальную деятельность: выступает с благотворительными концертами по всему миру, приобщается к сбору средств, поддерживает украинских беженцев в разных странах Европы, дает концерты для военных и внутренних переселенцев. Артистка рассказала, о чем общается с военными во время выступлений.

Надя Дорофеева недавно выступила перед бойцами Нацгвардии / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Все это время мне было очень тяжело эмоционально. Все меня знают как девушку, которая всегда улыбается, но несколько раз я не смогла сдержать слез во время исполнения гимна и песни "Думи". В эти эмоциональные моменты я всегда себе говорю, что должна быть сильной, дарить улыбки, ведь надо поддержать людей в это сложное время. Недавно у меня было выступление перед Национальной гвардией Украины и очень волновалась перед ним. Ведь давать концерт перед людьми, которые защищают, это очень ответственно. Я невероятно дрожала, но все прошло так круто, будто это был обычный концерт", — говорит Дорофеева.

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