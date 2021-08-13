Дорофеева засветила стройную фигурку в мини-бикини во время отдыха в Турции

Артистка с мужем отправилась в долгожданный отпуск.
Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно поделилась секретом крепких отношений с мужем Владимиром Дантесом, отправилась в долгожданный отпуск.
Сейчас супруги отдыхают в одном из фешенебельных отелей в Кемере, Турция. В сторис своей страницы в Instagram Надя показала, что они арендовали очень красивую виллу. "Никогда не были в таких номерах/виллах вдвоем. Мы не верим, что так может быть", — поделилась впечатлениями от места отдыха Дорофеева.
Кроме того, специально для этого отпуска звезда приобрела новый красивый сине-персиковый купальник, в котором уже успела продемонстрировать свою стройную фигуру.
В пляжном наряде певица показала, как отправилась плавать в бассейне. К морю супруги пойдут позже, поскольку, по словам Нади, у них сейчас очень жарко.
Напомним, что в начале августа Надя Дорофеева и Владимир Дантес отпраздновали 10 лет со дня знакомства. По этому случаю артист специально для любимой записал песню и снял видео, в которое вошли ранее не обнародованные кадры из личного архива.