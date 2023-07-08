Дорофееву и Кацурина застали в ЦПАУ в Киеве: неужели женятся

Надя уже отреагировала на фото из учреждения, которое распространилось по Сети.

Украинскую певицу Надю Дорофееву и ее бойфренда, ресторатора и музыканта Мишу Кацурина сегодня, 8 июля, застали в киевском ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг - прим.ред.).

Соответствующее фото у себя на странице в Instagram разместил ведущий Слава Соломка. На фотографии Надя и Миша сидят за столом вместе с работницей ЦПАУ и сосредоточенно заполняют какие-то бумаги:

"Надя Дорофеева и Миша Кацурин в киевском ЦПАУ. Неужели женятся?! Или оформляют субсидию?!" – написал под снимком Соломка.

Надю Дорофееву и Мишу Кацурина застали в киевском ЦПАУ / Фото: instagram.com/v_solomka

Интересно, что сама Дорофеева мимо этой сенсационной новости тоже не прошла мимо. В сторис своего фотоблога она сделала репост публикации Соломки и прокомментировала: "Не дают уже спокойно оформить субсидию".

Надя Дорофеева отреагировала на ее фото с Кацуриным в ЦПАУ / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Что же в ЦПАУ на самом деле оформляли Дорофеева и Кацурин – пока неизвестно. Однако слухи об их бракосочетании все чаще появляются в Сети. Ранее такие слухи пустил экс-редактор Elle и Harper's Bazaar, фэшн-журналист Роман Тимофеев. Он заявил, что пара должна была якобы отыграть свадьбу в Киеве 15 июня. Однако ни Надя, ни Миша эту информацию не подтвердили.

Напомним, что до отношений с Мишей Кацуриным Надя Дорофеева в течение семи лет была замужем за шоуменом Владимиром Дантесом. Официально экс-влюбленные развелись в начале 2023 года. После разрыва с Дантесом Надя начала встречаться с Мишей Кацуриным, с которым до этого хорошо дружила.

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