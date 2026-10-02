"Дорогой мой человек": Юрий Никитин в 53-летие Андрея Данилко показал его в молодости

Юрий Никитин и Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинский продюсер Юрий Никитин публично поздравил своего давнего друга Андрея Данилко с днём рождения и по этому случаю опубликовал их совместные фотографии.

2 октября Андрей Данилко отмечает 53-летие. Никитин решил не ограничиваться одной фотографией. Он собрал в посте несколько памятных моментов. Среди них есть и архивные снимки. На них Данилко ещё совсем молод. Кадры позволяют увидеть артиста до того, как его сценический образ Верки Сердючки стал известен миллионам. Сам продюсер сопроводил подборку очень личным обращением.

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«С днём рождения, мой дорогой человек! Будь счастлив. Люблю тебя», — написал Юрий Никитин.

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Сообщение Юрия Никитина / © instagram.com/yuriynikitin

Юрий Никитин и Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

На одном из опубликованных снимков Никитин и Данилко позируют вместе, а остальные фото возвращают нас к разным периодам их общего прошлого. Особое внимание привлекают кадры молодого Андрея — ещё до его нынешнего сценического амплуа.

«Дорогой мой человек» — именно так Никитин обратился к Данилку, в очередной раз подчеркнув многолетнюю близость их отношений.

Юрий Никитин и Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

Шутка Юрия Никитина / © instagram.com/yuriynikitin

Продюсер и шоумен знакомы уже много лет и у них немало общих профессиональных и личных воспоминаний. Поэтому праздничный пост Никитина получился скорее небольшим фотоархивом, посвящённым имениннику, чем обычным поздравлением.

Напомним, недавно в честь дня рождения Андрея Данилка редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о жизненном пути артиста. Предлагаем узнать, каким он был до популярности, как к нему пришел оглушительный успех и что известно о его личной жизни.

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