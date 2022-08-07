Доставали из горящего авто: голливудская актриса Энн Хеч устроила два ДТП — видео

В результате двух ДТП 53-летняя актриса, известная ролями в фильмах "Шесть дней, семь ночей", "Донни Браско" и "Психо", получила сильные ожоги.

Как сообщает TMZ, 5 августа знаменитость врезалась в гараж жилого комплекса на своем Mini Cooper. Впрочем, Энн покинула место аварии.

После этого актриса на бешеной скорости 145 км/ч врезалась в жилой дом. Ее машина загорелась. Звезда просидела в горящем автомобиле, пока ее не вытащили спасатели.

На видео, появившемся на YouTube-канале FOX 11 Los Angeles, виден момент, как врачи забирают Энн на носилках в обожженной одежде.

Журналисты предположили, что Хеч находилась в состоянии алкогольного опьянения, отметив, что в машине находилась бутылка водки.

Впрочем, ее состояние не позволяет специалистам пока провести тесты на содержание алкоголя в крови.

Сейчас знаменитость в реанимации.

Напомним, MamaRika с мужем и маленьким сыном попала в аварию. ДТП произошло когда она направлялась в столицу Польши, Варшаву на машине.

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