"Довга доба": Алан Бадоев рассказал, как на него повлияла война, и поделился собственными переживаниями

Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев совместно с телеканалом "1+1 Украина" завершил монтаж совместного документального фильма о войне "Довга доба".

Сейчас же у проекта появились аккаунты в соцсетях для того, чтобы пользователи смогли получать самые актуальные новости о фильме. В первых постах Алан Бадоев рассказал о завершении монтажа "Довгої доби", а также поделился с юзерами своими личными дневниками, которые он записывал во время войны.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я закончил работу над документальным фильмом "Довга доба". Самые длинные сутки в моей жизни завершились. По крайней мере, завершился год полного погружения в судьбы героев ленты — украинцев, которые решились передать мне в руки личные кадры. Кадры выживания, сопротивления и любви. Я уже увидел финальные титры своего фильма. Это радостно и немного тревожно. Ведь все дни войны он был моей опорой. Однако наступает следующий этап, и он не менее важен и сложен, чем создание фильма. Сейчас важно донести задокументированные в фильме голоса украинцев всему миру", — поделился Алан Бадоев.

Известный продюсер рассказал, что первые месяцы полномасштабного вторжения прошли для него очень сложно, ведь эмоции переполняли его.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Шел второй месяц великой войны. Второй месяц новой жизни и поисков в себе того вечного юноши, которому все по силам. Того, кто прожил 41 год, но не просто верит, а точно знает, что возможно все, если это с любви. В первые месяцы полномасштабного вторжения боль, страх, отчаяние переполняли меня. Эти эмоции, как адская лава, выжгли из меня того мечтательного парня. Но, несмотря на все, я знаю: он смог спасти свой мир. И пусть зеркало его души разбито, обломки стоит отыскать и собрать. Нет, я точно не буду собирать их в надежде склеить так, как было. Из этих обломков я построю новую картину. Картину, которая будет видеть зло, когда оно стоит прямо перед тобой, пусть даже и с улыбкой", — отметил Бадоев.

Режиссер убежден, что нужно показывать зло таким, каково оно есть, а не придавать ему "элегантную форму".

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Все зло, которое я видел на экранах, о котором читал в книгах, оказалось слишком очеловеченным. Как выглядит реальное зло, могут рассказать, к примеру, жители Бучи. Их лица и тела. Искусство часто наделяет зло причинами, создавая ему элегантную форму. Это ошибка. Реальное зло чувствуется, как набухшая гнилая рана. Именно им пропитаны души безликих российских оккупантов, которые умеют равнодушно выламывать суставы детей, насиловали женщин, убивать мужчин во дворах их домов", — говорит Алан.

Продюсер также подчеркнул, что, несмотря ни на что, он верит в светлое будущее.

"Сегодня боль и тьма заполонили реальный мир. Но, несмотря на страшную реальность, я верю в светлое будущее. Верю, что боль станет смыслом и убережет меня от слепоты. А я продолжаю принимать и понимать нового себя", — поделился Алан.

Напомним, недавно Алан Бадоев представил первый официальный тизер документального фильма "Довга доба". Кадры просто вызывают мурашки по коже.

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