"Довга доба" от Алана Бадоева и "1+1 Украина": кто из звезд создавал музыку для фильма

Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев раскрывает все больше деталей о новом документальном проекте "Довга доба", созданном совместно с телеканалом "1+1 Украина".

Стало известно, что над музыкальным оформлением документального проекта работал известный композитор Евгений Филатов. Музыкант поделился, что в работе над саундтреком использовал как классические, так и совершенно неожиданные варианты звучания.

"Для меня, как для кинокомпозитора, работа начинается с поиска звучания музыкального ландшафта и музыкальных красок, которые я смешиваю. В проекте "Довга доба" есть классические примеры, когда музыку играет симфонический оркестр, но есть и не совсем классические. В процессе написания я экспериментировал, играл на колоколах с помощью смычка, играл на уникальном инструменте, который называется юфон и был сделан по заказу, пел, делал шумовые эффекты. Это 100% эксклюзивный подход", — отметил Филатов.

Евгений Филатов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Евгений поделился, что когда закончил работу над треками, сразу увидел в этом символизм.

"Официальный саундтрек "Довгої доби" — 24 трека. Когда я посчитал и оказалось, что их действительно 24, — очень обрадовался, потому что увидел в этом символизм: 24 трека, 24 часа”, — говорит композитор.

Филатов также добавил, что для него долгие сутки, как и для всех украинцев, до сих пор продолжаются.

"Для меня долгие сутки, почти как для всех украинцев, наверное, — это все это долгое время после 24 февраля, в которое мы живем, боремся за нашу культуру, за нашу землю, за наше будущее", — поделился Евгений.

Над созданием музыкального оформления Евгений работал в Чернигове, в семейном доме своей жены Натальи Жижченко, более известной как Onuka. Деревянный дом, построенный в 1904 году, имеет большую мастерскую музыкальных инструментов, ведь дедушка Наталии – Александр Шленчик – был мастером музыкальных инструментов. Последние несколько лет Наталья и Евгений занимались реставрацией дома.

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